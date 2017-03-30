諾和諾德職業自行車隊 邀台灣糖友改變糖尿病

諾和諾德職業自行車隊在台北第一天賽事，即拿下TOP 10佳績

一年一度的國際自行車環台賽正如火如荼地展開，在台為期5天(3月26日~30日)賽程。此次最受到關注的就是全球第一支由糖尿病患組成的職業自行車隊---諾和諾德職業自行車隊(Team Novo Nordisk)。該隊每年在世界各地拿下佳績，傲人成績一點都不輸給一般人，此次在台首站比賽即拿下TOP 10佳績！

諾和諾德體育團隊全由糖尿病患組成，分屬不同體育項目，如：三鐵隊伍、女子車隊、青少年車隊…等，職業車隊則是全球第一支由糖尿病患組成之自行車隊。車手全都是第一型糖尿病患，大多數自幼即被確診糖尿病，須終生注射胰島素來控制血糖。

糖尿病患在運動特別小心血糖的變化，特別是職業賽事，以這群職業車手來說，賽前每天需有超過200公里的訓練，激烈運動中血糖會急遽升高或降低，若未及時補充能量或藥物，重者會出現抽蓄、昏迷、甚至影響生命風險。因此每位車手自小都被訓練為控糖達人，從小就學習各項食物營養知識、胰島素注射技巧及劑量調整，以因應大量體能訓練能量的消耗。

Chris Williams是車隊中來自澳洲的選手，他說「只有我們自己最了解自己的身體，嚴格的血糖監測非常重要；它決定什麼時候可以吃大餐、什麼時候該調整劑量打胰島素、什麼時候可以多騎一些。因此糖尿病一點都不影響我們的正常生活。」期待見到更多和他一樣的樂愛運動的糖尿病友，進入職業運動的行列，除了讓自己更健康，提供車手愛好的刺激感，是這項運動迷人的原因。

台灣的227萬糖尿病患，很多糖尿病患因為糖尿病不會立即影響生命，總是被動與病為伍，甚至無法做到忌口或規律用藥、運動，直至併發症一一產生；諾和諾德職業自行車隊用他們的生命，向大眾展現「改變糖尿病」，一點也不難！

(中時電子報)