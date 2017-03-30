「金鑛咖啡」風格母親節蛋糕 早鳥預購搶先開跑
母親節是感謝媽媽辛勞一年重要日子，連鎖咖啡業者金鑛咖啡提前開跑，推出黑糖貴夫人、天使芋翼、優雅女士、花漾媽咪及熱情女王5款母親節限定蛋糕，搶攻市場商機。
金鑛咖啡全新「網紅系」母親節蛋糕，考量消費者需求加入網路人氣元素製作，例如:往年母親節蛋糕以6吋大小最暢銷，主因現代家庭大多為小家庭、人口較少，以貼近消費者為出發點設計;母親節檔期早鳥預購推出以下優惠，4月1日至21日享85折優惠，4月22日至5月3日享92折優惠，預購期間購買母親節蛋糕加贈飲品兌換券，登錄發票還有機會抽中日本沖繩雙人來回機票1名，把握好康優惠的消費者不可錯過。
新品蛋糕「黑糖貴夫人」主打健康養身訴求，以胚芽為基底製作蛋糕，內餡特選黑豆紫米餡搭配布丁，蛋糕外層裹以黑糖鮮奶油，一口咬下黑糖香氣首當其衝直竄腦門，布丁軟嫩口感有層次感，下層黑豆紫米餡扎實飽足，養身消費者最愛; 另一款蛋糕「天使芋翼」，選用大甲芋頭與法國鮮奶油混合製作芋泥，佐以戚風蛋糕品嘗，入口芋香濃郁。
「花漾媽咪」、「熱情女王」2款蛋糕由日本甜點職人坊佳樹指導製作，其中「花漾媽咪」特選馬達加斯加香草籽製作慕斯，夾入Q彈草莓果粒凍夾層，口感清爽不膩。
金鑛咖啡全省門市即日起皆可使用Apple Pay付款，同時為慶祝Apple Pay上線，即日起至4月30日止，凡使用Apple Pay結帳，中杯金鑛黑咖啡或醇品拿鐵享第2杯7折優惠價。燦坤集團行銷部協理林彩莉說，燦坤與金鑛咖啡引進Apple Pay付款服務，希望提供消費者更加便利與安全支付方式與科技接軌。
金鑛咖啡表示，往年母親節蛋糕佔金鑛咖啡全年蛋糕銷售逾2成佔比，預估今年母親節檔期較去年同期相比蛋糕銷售數量將翻倍成長;目前全台金鑛咖啡有72間門市，年底前將展店破百間。
(中時)
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