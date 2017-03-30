「閒畫嘉常·擁抱愛」 6年輕插畫家攜手辦展

插畫家自游窩正在介紹自己的畫作。（余信賢攝）

插畫家維他命正在介紹自己的畫作，一群幼兒園的小朋友很認真的聽解說。（余信賢攝）

文觀局長許有仁正使用平板電腦照著插畫家李柏毅的畫作，螢幕中出現畫作裡看不見的動態效果。（余信賢攝）

文觀局長許有仁正使用平板電腦照著插畫家李柏毅（中）衣服上的畫作，螢幕中出現畫作裡看不見的動態效果。（余信賢攝）

嘉義縣文觀局辦理的「2017雲腳生活系列特展」推出首場「閒畫嘉常·擁抱愛」插畫特展，邀請了6位插畫家共同參與聯展，插畫聯展自3月30日開始在嘉義縣文化集會所展出至5月7日。

「閒畫嘉常·擁抱愛」插畫特展，30日在文化集會所展開，這次插畫展邀請了國內6位年輕插畫家，這6位插畫家分別是維他命、蔡馥榕、自游窩、施暖暖、李柏毅及YUCHEN，很特別的是這6位插畫家，都不到30歲，只有一位李柏毅是男生，其他的插畫家都是女生。

插畫家李柏毅，在7歲時就被國際認定為是天才畫家，2014年獲教宗接見，畫作也被梵蒂岡教廷收藏。本次李柏毅將自己的插畫作品與AR結合，將手機或是平板的相機功能打開，對著畫作拍攝，螢幕就會出現畫作裡看不到的動態效果。其中有一幅畫作裡面藏著2018台灣燈會的動態畫面，參觀的民眾看到這個效果之後，紛紛覺得很新奇。

插畫家自游窩參展的作品有4幅，每一幅插畫都是一個獨立作品，其中展出的一幅畫作命名為待嫁的精靈，畫面裡有著豐富的色彩，也包含了一個故事。畫作的創作方式是使用壓克力、鉛筆複合媒材，運用了藝術微噴的方式將作品呈現。

文觀局許有仁表示，這6位插畫家運用圖像的方式帶領民眾找回最純真的愛，每位插畫家各有自己的畫風，其中天才畫家李柏毅雖然在幼兒時期被診斷出自閉症，但自從接觸到插畫之後，作品屢屢獲得國際上的認可，十分可貴。

(中時)