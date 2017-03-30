印尼副總統特助及駐台代表拜會桃園
印尼副總統特助H.M. Alwi Hamu及駐台北印尼經濟貿易代表處羅伯特代表（Robert James Bintaryo）27日訪問桃園市政府，雙方就「新南向政策」、桃園與印尼未來合作項目，包括姐妹市、投資貿易、農業技術推廣、科技升級、勞工福祉等等交換意見。
桃園市長鄭文燦表示，印尼不僅是台灣的重要夥伴，更是桃園的好朋友，因為在桃園的印尼籍勞工多達2萬6000多人，對桃園的貢獻不言而喻，為深化台印關係，市府即將成立新移民委員會，為桃園的外籍勞工提供全方位的服務與諮詢窗口；另外，配合中央的「新南向政策」，積極推展經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結。
印尼副總統特助Alwi在面會時表示，印尼近年來積極向台灣汲取科技發展方面的技術與經驗，無論是透過派遣人才到台灣取經，或者是直接將台灣技術輸入印尼，印尼都因此獲得相當顯著的成長。Alwi強調，未來希望和桃園市在農業、漁業、科技方面合作。
(中時)
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