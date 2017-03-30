路跑》361°跑鞋獲大獎 台灣設計師躍國際舞台

361°跑鞋再度獲國際大獎，台灣設計師林炳煌(左二)功不可沒。(摘自361°台灣官方網站)

國際新興運動品牌361°跑鞋近日在國際媒體屢傳佳績，獲得「跑找世界RUNNER’S WORLD」肯定被選為年度春季推薦鞋款及年度最佳新品(BEST DEBUT)等殊榮。值得一提的是，第一代361-SENSATION是台灣設計師林炳煌首度有作品在國際舞台嶄露頭角，並以其綜合表現一舉獲得美國跑者世界評選為2015當年度必買(BEST BUY)跑鞋之一，在同期鞋款中脫穎而出，讓專業跑鞋測試員留下深刻印象。今年，二代的SENSATION 2進化登場，果然上市推出便再獲好評。

361°是來自2003年中國大陸福建泉州成立的運動品牌，經過這些年來努力經營已成為年收入超過200億台幣的頂級大品牌，甚至還是去年里約奧運的獨家贊助運動品牌。2013年延攬剛從大陸寶成退休的林炳煌，2014年在彰化成立361°海外事業中心，第一代361-SENSATION就是出自於他的手中，並且立即成為2015年跑者心目中的夢幻鞋款。

361°繼去年支持品牌校園大使環島追夢，今年持續扮演夢想推手的角色，贊助德國籍跑者Kai Markus於3月自德國漢堡市出發，將歷經8個國家、12000公里，預計耗時235天抵達中國上海，可說是現代版的絲路之旅，這不僅是Kai個人體能的挑戰，更將串起中西方文化的交流，希望能透過這個活動消弭種族與國際之間的歧見與隔閡，而361-SENSATION 2正是他此行最堅強的後盾。

361°認為跑者對於跑鞋的底部結構通常希望能夠耐用及耐磨，而另一方面也期望有更好的靈活與舒適度，這樣的需求必須使用到不同硬度的材料，而361°專利科技QDP®系統便是使用了不同軟硬度的材料將鞋底結構分為三層去做組合，聰明的克服了這樣的問題，也提供跑友更棒的選擇。

(中時電子報)