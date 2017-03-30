沉寂一年 狂犬病鼬獾再度傷人

沉寂一年，台東再度出現狂犬病鼬獾，且發病時將唾液「吐」到民眾眼睛，醫院連續注射5劑免疫球蛋白觀察。

台東縣東河鄉尚德村民1婦女住家，27日闖進一隻鼬獾，在庭院內狂躁不安，婦女以為鼬獾口渴，拿水餵鼬獾，未料鼬獾的唾液濺到婦女眼睛。

婦女當時不以為意，隔日清晨發現鼬獾死在庭院，她感覺不太對勁，趕緊通報相關人員，衛生局要她立即到醫院施打疫苗，昨天檢驗出爐，證實鼬獾感染狂犬病，衛生局通知再到醫院，注射5支免疫球蛋白。

婦女表示，感覺身體不舒服，這幾天有感冒的症狀。

台東縣動物防疫所長吳子和表示，28日上午7時接獲通報，在東河鄉尚德村民眾被行為狂躁的鼬獾唾液噴濺眼睛，考量恐有致病之虞，通知民眾立即至醫院注射人用狂犬病疫苗，而鼬獾經送檢驗後，確診為狂犬病陽性案例，顯示台東縣狂犬病疫情仍未消失，持續在野生動物間傳播。

動防所緊急安排今天到東河鄉尚德村舉辦狂犬病防疫注射活動，由尚德村村長與村幹事帶領下，挨家挨戶為村民家中犬貓注射狂犬病疫苗。

吳子和再度呼籲民眾，狂犬病是非常可怕的疾病，若感染症狀發生時，動物和人會有百分之百的死亡率。唯一防衛的方法，就是請大家確實遵守「二不一要」的防疫原則，不接觸野生動物、不棄養犬貓、要每年為自己犬貓注射一次狂犬病疫苗。

台東縣政府農業處長許瑞貴表示，有飼養犬貓的飼主，應每年完成注射一劑狂犬病疫苗，未依規定完成注射者，依「動物傳染病防治條例」規定可處飼主新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。1060330

(中央社)