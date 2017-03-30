桃園市房屋稅今年不調漲 建議調高免徵門檻

我要評比

地方稅務局表示，桃園市今年房屋稅不調漲。（甘嘉雯攝）

公告地價每3年調整1次，桃園市去年地價稅未考慮民眾負擔，一口氣調升34.56％，調幅之高僅次於台中市排名六都第二，去年告告實施引起民怨沸騰，雖承認向中央爭取打7折，最終仍難獲中央同意而跳票，包括市議員謝彰文、黃傅淑香及陳美梅都希望地方稅務局要體恤民意。

謝彰文說，今年許多縣市已將房屋稅調整公告，桃園市則未對房屋稅做任何調整，僅將住宅用現值在10萬元以下者免徵房屋稅標準提高至10萬3000元，公告畫定區，包括2級、3級航空噪音防制區及南區垃圾焚化爐周邊回饋區則律定房屋稅免徵門檻為14萬8000元。

但除了台中市房屋稅免徵門檻仍維持10萬元外，其他直轄市免稅門檻都比桃園市高，因此建議應再調高房屋稅免徵門檻。

(中時)