百貨美食街抽查 半數衛生不合格

北市聯合稽查百貨美食街，發現衛生有半數不合格。（消保官提供）

百貨美食街是很多人用餐的地方，北市府2月8日至3月9日針對北市大型百貨美食街進行無預警動態聯合稽查，發現包括天母SOGO、信義誠品、新光三越的美食街，都有業者被查出環境不整潔或是把食材放置地板上，甚至有4間業者員工體檢表過期，若從業人員本身帶菌，恐透過食物感染消費者。總體來說有半數初檢衛生不合格。

北市法務局說，衛生環境不合規定者，包括天母SOGO店、大葉高島屋、誠品信義店、新光三越站前店、新店三越南西店二館及慶城街一號，其美食街業者衛生不合規定情形，如排油煙機、冰箱等設備不潔有7家、未出示1年內員工體檢紀錄有5家、食材直接放置地面有4家等，皆已現場要求業者改善完畢或經限期改善複查合格。

法務局針對10間大型百貨進行聯合稽查，沒想到其中6家百貨美食街中，就查到14家業者不符合規範，包過冰箱沾附黃黃汙垢、地面濕滑也沒拖乾；衛生局技正周建銘表示，積塵或者是積油，如果沒有清理，很容易再掉入烹煮的食物裡，造成汙染。

天母SOGO、大葉高島屋都有商家員工體檢表都過期，中與志迴轉壽司的季節性商品，甚至沒有公告售價，信義誠品查到的3間，像小南門、太陽番茄拉麵，都是環境不整潔；新光站前店，則有業者托盤放地面，而南西二館的其中一家韓鶴亭，還將食材放置地面，慶城街一號兩家店，同樣環境不整潔。

衛生局技正周建銘表示，這波稽查，違規最嚴重的為慶城街一號美食街的「牛仔好忙」違規 5 項，包括抽油煙機不潔、湯區設備不潔、廢棄物未有效區隔、現場未出示員工體檢、未完成食品平台登錄；其次為誠品信義店「太陽番茄拉麵」4 項違規，包括油桶直接放置地面、水管未連接至排水口、地板濕滑、磁磚破損，都已經限期改善完成。

(中時)