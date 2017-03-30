好幸運！花4元加油就中發票千萬元

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106年1、2月千萬元特別獎中獎清冊。圖／王姿琳

106年1、2月200萬元特獎中獎清冊。圖／王姿琳

是你嗎？財政部賦稅署今（30）公布1、2月統一發票千萬元特別獎及200萬元特獎中獎清冊。本次有17位幸運兒成為千萬富翁，其中消費金額最小的是在台中市北屯區的東虹崇德加油站，只花了4元加油就幸運中獎！

財政部表示，本期千萬發票獎號為「82885130」，共開出17萬張千萬中獎發票，其中有9張消費金額低於100元；至於200萬特獎發票是「59729884」，共開出10張，也有6張低於100元。

賦稅署表示，本期統一發票領獎期限自4月6日起至7月5日止，提醒中獎民眾快快領獎，以免財神爺擦身而過！

(工商)