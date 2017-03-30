試院版月退休所得 5.6萬降至4.8萬
考試院今天通過攸關公務人員年金改革的公務人員退休撫卹法草案，整體退休公務人員平均每月退休所得，將從原來新台幣5萬6000元，降至4萬8000元左右。
考試院會上午通過公務人員退休撫卹法草案，所得替代率自80%分10年逐年降至70%（任職35年）、退休金計算基準為最後在職前10年平均俸額，與年金改革委員會版本不同。
考試院下午發布新聞稿表示，這次審查通過的公務人員退休年金改革方案的影響及效益評估，在整體政府財務支出及退撫基金財務效益部分，正由銓敘部根據全院審查會審查通過的方案，調整相關變項條件再重行進行精算中。
考試院說，在退休人員個人影響部分，考量已退休人員因應經濟變動能力低，也無法改變或增加原有退休年資以提高退休給付，因此，為免因退休所得調降後過度衝擊已退休人員原有退休生活的經濟安排，這次審查通過方案，規劃退休所得替代率以10年為過渡期，逐年調整其替代率，並按所具不同年資，給予層次性的調降結果。
考試院表示，以公務人員平均退休年資30年者為例，在改革方案所規劃的循序漸進改革期程（10年過渡期）之後，兼具有退撫新、舊制年資的公務人員，其退休所得降幅約落在13.93%至23.53%之間。
民國84年7月1日以前退休僅具純舊制年資者，因屬弱勢保障對象，因此，其退休所得降幅約落在3.48%至3.96%之間；而84年7月1日任公務人員僅具純新制年資者，因需負擔較高的退撫基金提撥責任，其退休所得降幅約為6.82%左右。另外，整體退休公務人員平均每月退休所得，將從原來5萬6000元，降至4萬8000元左右。1060330
(中央社)
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