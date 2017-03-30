薩德衝擊難受 南韓致陸公函讓樂天營業
因為南韓部署薩德反導系統遭到中國大陸民眾抵制的南韓樂天集團，在大陸門市多數被迫停業。南韓駐北京大使金章洙罕見向大陸發出公函，希望中國大陸能讓樂天恢復營業，以利兩國關係。
環球網引述南韓中央日報報導引述南韓外交部相關人士的說明指稱，這是為轉達南韓政府的堅定立場。身為「總統特命全權大使」的駐北京大使發送直接寫有特定企業名稱的外交公函，相當罕見。
北京外交消息人士透露，金章洙昨天向中國大陸外交部、商務部和公安部發送公函。公函指出，樂天瑪特恢復營業不僅有助於韓中兩國關係，還有助於中國的經濟發展，「請採取措施，讓中國國內的樂天瑪特可以恢復營業」。
南韓樂天集團因為同意南韓國防部部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）換地協議，在中國大陸遭到民眾抵制。旗下門市也因為消防等因素頻遭當地政府盤查，以致超過半數以上門市被迫停止營業，損失慘重。
樂天集團表示，在駐北京使館發送公函前，他們並未聽說任何消息。不過他們證實，位於上海的中國樂天總公司也從「北京外交消息靈通人士」方面得到相關訊息。1060330
(中央社)
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