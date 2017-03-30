清明吃自製潤餅 熱量少下肚
國人多在清明時節吃潤餅應景，但市售潤餅高油高糖，隨便吃個幾口，熱量超標，若是自行挑選食材自製，一份潤餅吃下肚，起碼較市售的少了100大卡的量。
潤餅和春捲不同，潤餅的內餡是炒熟的，包捲後可直接食用，醫院營養師初估市售一份潤餅熱量超過300大卡，有些潤餅的鉀和磷含量高，更不適合慢性腎臟病患食用。
台南市立安南醫院營養師何宜秦說，一般市售潤餅通常會使用兩張餅皮，熱量相當於1/4碗飯，餡料有皇帝豆、高麗菜、韭菜、豆芽菜、豆干、筍絲、芹菜及蛋酥，再撒上花生粉及糖粉，
有些店家的潤餅餡料更豐富，還會放入炸紅糟肉、五花肉、香腸等高油脂食物，南部地區甚至豪爽地將油麵都包進去。
台南市衛生局建議一般人家吃潤餅可以自己包，使用全麥餅皮，減少食用油量，避免油炸物，內餡以蔬菜為主，再以瘦肉及黃豆製品做為蛋白質來源，用新鮮堅果取代花生粉，天然調味料取代糖粉。
民眾也可利用蔥、薑、蒜、香菜、辣椒、檸檬汁等天然食材調味，再加入泡菜或咖哩粉、義大利香料烹調，做出不同風味的潤餅。
衛生局說，很多人以為潤餅搭配大量蔬菜內餡，是熱量較低的輕食，其實不然，但民眾可自行選擇食材包潤餅，不只熱量較低，更能吃出健康。1060330
(中央社)
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