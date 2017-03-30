雪山步道仍積雪 連假上山需裝備

我要評比

清明連假將至，已有401支登山隊申請進入雪霸國家公園生態保護區，保七總隊第五大隊今天表示，儘管雪季管制期至明天結束，雪山步道仍積雪結冰，若要上山，雪攀裝備不可少。

保七總隊第五大隊指出，受上週末冷氣團影響，海拔3886公尺的雪山主峰山區，又覆上一層皚皚白雪，雪山圈谷積雪最深達25公分；近日雖然陽光露臉，但山上溫度仍低，雪山主峰步道部分路段，積雪表層溶化後，反而形成濕滑的冰面，山友需藉助冰爪、冰斧等雪攀裝備，才能安全通過。

保七總隊第五大隊大隊長莊明憲說，特別在雪山主峰步道10.4K以上路段，積雪濕滑情形更為嚴重，若缺乏雪攀裝備或未正確使用，恐打滑墜落雪山圈谷，過程中易撞及石塊造成嚴重骨折，不可不慎。

根據隊部記錄，104年1月及105年2月，在步道10.7K及10.5K處，即曾發生兩起馬來西亞籍女登山客不慎滑落墜崖，造成1死1重傷的意外。

據統計，清明4天連假期間，已有401隊1447人申請進入雪霸國家公園生態保護區，保七總隊第五大隊提醒，106年雪季管制至3月底止，連假期間雖已解除，但山友仍應攜帶足夠雪攀裝備，隨時注意天候變化，配合保育志工的現場狀況評估與勸導，評估隊員雪攀能力，切勿勉強登頂，避免意外事件發生。1060330

(中央社)