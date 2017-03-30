誤踩甘地腳印禁地 北市文化局長致歉

台北市長柯文哲今天率團參觀甘地紀念館時，台北市文化局長鍾永豐誤入禁止踩踏的甘地腳印禁地，館方事後緩頰說，許多來參觀的外國人也不知道這項規定，不是太嚴重事情。

鍾永豐誤闖禁區尷尬離開後，面對媒體追問，他坦言，「事先不知道這些規定，造成館方困擾深感抱歉。」

台北市長柯文哲上午在駐印度代表田中光陪同下參觀甘地紀念館，由館長迪潘克（Dipanker Shri Gyan J.A.S.）接待。

由於館內包括甘地生前最後100多天居住的起居室等多處參觀地點空間較小，台北訪問團人數又多，因此包括台北市文化局長鍾永豐等多位團員，距離有館方人員解說的前面團員較遠，並未聽到館方提醒有一條甘地生前散步的甘地腳印禁地不能踩踏的規定。

結果，鍾永豐和部份團員看到根據甘地腳印塑成的腳印模型，就直接踩上去想重溫甘地當年的足跡，卻不知已經觸犯館方規定，最後才被人發現阻止。

館長迪潘克受訪時說，甘地紀念館每天有來自世界各國的人參觀，外國朋友不清楚而觸犯規定的情形也曾經發生，台北市代表團一些團員只是無心之過，對他們來說不是很嚴重的事情。

柯文哲受訪時則坦言，世界不同的地方都有他們自己的風俗和規則，但外人可能不知道，有時候不小心還是會侵犯到。1060330

(中央社)