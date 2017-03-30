海關、保三、海巡聯合查緝 截獲違法「斷片酒」
關務署台北關、警政署保3總隊第1大隊、關務署基隆關、海巡署中巡局苗栗查緝隊、財政部政風處（廉政署食安平台工作小組召集單位）及桃園市政府財政局等單位共同組成食品安全衛生共同查緝小組，分別在桃園國際機場航空貨運站及基隆港等地，先後攔截近40筆貨品，總計高達1萬5000多罐，違反菸酒管理法與海關緝私條例等規定的「Four Loko」酒，相關查緝機關先予以查扣以避免流入市面。
「Four Loko」（四洛克）酒因極易使人於短時間內萌生嚴重醉意，並於醉態消退後造成記憶「間斷、喪失」的特性，有「斷片酒」或「失身酒」別稱，故常為不肖份子利用於年輕族群聚會之夜店、戶外演唱會等場所從事迷姦等不法犯行，不僅衍生諸多嚴重影響社會治安的刑事案件，也對國人健康和食品安全形成莫大的挑戰與危害。
財政部國庫署有鑑於此，於105年11月公告暫停受理該類酒品申驗，更於106年1月公告全面禁止該類酒品進口（含個人少量自用亦予以禁止）。
(中時)
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