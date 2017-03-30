Crystal 李晶晶的超私推四款面膜

《VOGUE》雜誌提供。

趕在最後一檔冬雪之前，前陣子我飛到日本滑雪。Ok，好啦，我知道我看起來不是像會運動的啦。

所以阿這次的旅程，我大玩雪板，狂摔、狂吃，整個人還曬黑了(雪地其實是很容易曬黑的)，還長出了不少黑斑 XD 第一天記得天氣很棒，其實這種大太楊天很不妙，因為日照帶來融雪，這時會更加尤其覺得~~冷！這讓摔在雪地上摔得更痛；到了第二天則好多了，不但下了雪，這樣滑起來學更覺舒服，雪地也更鬆軟。

自從雪地回來整個曬黑之後，我一直都有個保養妙方──那就是，天天敷面膜！市面上有非常多種類的面膜可以選擇，這篇文章，要跟大家分享這一陣子我的私推面膜～（這幾款都是紙面膜）

接下來要分享的這款面膜，是我在韓國買的。敷起來非常滋潤、保濕，而且還能鎮定肌膚。針對油性肌膚，我自己不太推薦Hydra Soother Mask（可以翻成：高效保濕玻尿酸面膜）喔。我覺得她們的定價比我之前一般使用的面膜還高，但用起來真的很神奇。

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大家也可以把面膜先放在冰箱，直到包裝背後的標籤變了色，就可以使用了。

而這一款呢，是我無意間中發現的超好用款。這款面膜沒有甚麼特殊保存限制，而且美白效果特好。主要的成分含有椰奶萃取，可以白皙肌膚，同時做到保濕的效果。當你敷面膜的時候，這塊面膜會隨之臉部的吸收而變薄是正常的喔！

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接下來這一塊面膜，超級無敵保濕！（大家應該不難發現我是乾肌膚呵呵）從包裝盒取出時，整張面膜很濕潤到精華液都會滴下來一樣，因為保濕力強，這可以常敷也沒問題。除此之外，面膜也做的好，在敷的當下，非常服貼整張臉。

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再來，最後一款面膜非常特別，因為它使用了木漿蠶絲的面膜材質。我想我這麼愛這款的原因，是因為我聽說她也用了松露！

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以上這些就是我最近很常敷，且非常私推的面膜。當大家用這紙面膜時，別忘了不要敷到面膜整張都乾掉的狀態，這樣皮膚才不會一起變乾喔。 更別忘了將面膜摘下的時候需要馬上擦上乳液，敷面膜之後的保濕動作，才能完美鎖住從面膜吸收的精華。

那麼最後，大家如有也有甚麼私推面膜，也歡迎留言告訴我，大家一起交流交流喔～

※圖片+文字：Vogue 風格達人-CrystalLee

李晶晶，曾在美國Nine West跟Guess鞋子部門擔任設計總監，現自創童裝品牌、並親手設計，展現服裝專才。未來在風格達人裡將分享她的穿搭美學。

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