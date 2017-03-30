利菁「有說兩女共事一夫就道歉」與侯怡君關鍵影片找到了！

網友提供當年影片，證明利菁從未說過兩女共事一夫，還與侯怡君開心在節目飆演技。(網友提供)

侯怡君在節目中熱舞。(網友提供)

侯怡君日前淚訴當年上節目受到利菁污辱。(本報系資料照，粘耿豪攝)

侯怡君日前人身攻擊利菁言論被罵翻，事後她落淚表示當年在節目上曾被利菁揶揄與許純美「兩女共事一夫」，讓她備感羞辱，之後不僅被親戚朋友詢問，走在路上還得面對路人異樣眼光。對於侯怡君指控，利菁今（30日）也公開徵求網友提供證據，若有說過「兩女共事一夫」就道歉，果然不久後，真的有網友神到影片啦！

有熱心網友提供當年侯怡君上利菁節目《紅色風暴》影片，影片中侯怡君與王惠五以反派演員身分上節目，和利菁對話內容隻字未提蕭大陸，更不用說有講到「兩女共事一夫」，之後侯怡君還開心熱舞，與侯怡君日前在媒體前面的說詞有明顯落差。對於網友熱心爆料，伊林娛樂回應：「希望事情到此為止。」

其實早在出面淚訴遭到利菁「羞辱」幾天前，侯怡君才透過助理向媒體表示10年前在節目《紅色風暴》被利菁揶揄與許純美「兩女共事一夫」，讓她當下氣得想拔麥克風走人，最後經紀人拜託製作單位剪掉該片段。只是，若真的如侯怡君所說，製作單位已把該片段剪掉也沒播出，那又何來的「面對路人異樣眼光」呢？

(中時電子報)