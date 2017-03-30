博茶倒數第2天 作家魚夫臉書直播現場實況

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嘉義縣長張花冠與副縣長吳芳銘一起接待友友飯店老闆戴彰紀。（余信賢攝）

作家魚夫（左）今日前來搏茶會進行臉書直播，宣傳世界搏茶會。文觀局長許有仁親自接待。（余信賢攝）

今天是2017世界搏茶日展延後的第3天，今天是週間工作日，仍吸引許多民眾前來品茗。

今天搏茶會也有遠道自台北的友友飯店老闆戴彰紀前來品茗，作家魚夫今日也前來搏茶現場進行臉書直播宣傳搏茶現場。

(中時)