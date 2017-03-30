整座城市都是我的伸展台！ 超模Gigi Hadid的50套時尚穿搭
新生代超模吉吉哈蒂德Gigi Hadid不僅走遍時裝週的開場和壓軸、與Tommy Hilfiger連續兩季發表聯名設計系列，幾乎每個月的雜誌封面也總有一個版本是吉吉哈蒂德Gigi Hadid，當紅程度自不在話下。但其實形象健康、陽光的她，下秀後的穿搭比伸展台上的華麗秀服更有看頭！除了擁有讓人無法忽視的完美腹肌，那永遠穿不好的外套和隨性到不行的態度，無疑是最完美的超模時尚配件。一起來看看吉吉哈蒂德Gigi Hadid的穿搭吧！
1.外套永遠穿不好
繼夏日的平口、露肩風潮後，到了秋冬，大明星們索性直接將外套拉下一邊，讓「穿不好」成為「最時髦」！在呈現超強時尚氣場的同時，也不失為展現全身穿搭的好方法。
2.露得多不如露得巧：過膝長靴
在低溫的秋冬如果硬要選一個地方露，最巧妙的就是像Gigi這樣套上一雙過膝長靴，小露大腿根部，性感卻不失保暖的功效。長靴的顏色以黑、灰、駝為首選，較能避免流於俗氣的感覺。
3.運用長外套增添氣勢
吉吉哈蒂德Gigi Hadid私底下的外套不是極短就是極長！在長外套底下，Gigi通常都會以高腰搭配有跟的鞋子，並以外套的長度拉長身體比例，在視覺上無限延伸腿長，就連平底鞋搭9分牛仔褲的休閒穿法都能看起來十分高挑。
※來源：Instgram@gigihadid
(雜誌精選)
關鍵字：Gigi Hadid
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