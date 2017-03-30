輕鬆玩兒藝節 教你如何正確穿搭
「2017新竹市兒童藝術節－風的運動場」4月1日登場，但帶著孩子們前往玩樂要穿著怎樣的服裝才適宜呢？臉書「新竹市新鮮事」粉絲專頁小編自製影片，教你「兒藝節正確穿搭」。
新竹市長林智堅表示，今年新竹市政府打造全國首創、有別於罐頭遊具的「五感體驗」設施，讓孩子們在「風的運動場」奔跑彈跳、盡情玩樂；此外，活動期間，每天都有3場兒童劇演出，邀請全國大小朋友「風的運動場」，度過難忘兒童節。
由於活動現場設置了多個大型設施，讓大小朋友可以穿梭其中、爬上爬下、跳上跳下，市府貼心提醒民眾，要穿著輕鬆的服裝前往，才能玩得盡興。
臉書粉絲專頁「新竹市新鮮事」小編PO文提醒，到「風的運動場」玩樂，就是要徹底解放體力和壓力，因此「穿得越輕鬆越出眾」，並讓沉重的西裝、套裝、皮鞋、高跟鞋、髮膠、定型液「公休四天」。
為了邀加入「減少沉重感，留住舒適感」的穿搭行列，粉絲專頁小編自製1分多鐘的影片，教民眾如何加入「減少沉重感，留住舒適感」穿搭行列，影片上架不到1天，就已吸引1萬4000人觀看。影片網址：http://ppt.cc/p42eN。
「新竹市新鮮事」小編指出，為了盡情享受遊具樂趣與考驗肢體伸展能力，建議大小朋友身穿輕便服裝及運動鞋，更別忘自備水壺，隨時補充水分，強調「一定要讓身心靈都獲得紓壓，正確穿搭，才能夠盡情的玩啊！」
新竹市政府文化局表示，竹市兒藝節「風的運動場」4月1日至4日上午9時30分至下午4時30分，可從新竹轉運站搭乘免費接駁專車直達會場；會場周邊也將提供800多個汽車停車位及近千機車停車位，期間皆不收費，邀大小朋友把握連假，盡情遊玩。1060330
(中央社)
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