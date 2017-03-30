產後恢復快被疑代孕 baby一張照打臉酸民

Angelababy一早曬健身照，肌肉明顯。(圖／翻攝自Angelababy微博)

大陸女星Angelababy(楊穎)年初生下兒子「小海綿」，雖然還未復工，不過產後恢復很快，不僅3天就出院，生完2個多月四肢纖細像沒生過，就被部分網友疑是找代孕，30日她曬出健身照，一張圖打臉酸民。

baby今早就在微博曬出健身照，寫下：「少壯不努力 老大徒傷悲」，只見她吊著單槓，雖然只有背影，不過仍能看出她身材纖細，手臂肌肉明顯，似乎在為復出做準備，網友大讚她超美，還有粉絲發現她早上6點就更博，努力健身的模樣，難怪生完身材可以恢復超快。

(中時電子報)