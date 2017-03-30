川習會在即 卜睿哲提「8要4不要」美中台原則

前美國在台協會主席卜睿哲今日在布魯金斯學會網站，發布一篇30頁長的台海議題報告。（圖/中央社）

前美國在台協會（AIT）理事主席、布魯金斯學會（Brookings Institution）東北亞研究中心主任卜睿哲（Richard C. Bush），在學會網站發表全長約30頁的「一中政策」報告，對於不久後將舉行的川習會，向美國新總統川普（Donald Trump）提出建議，希望他在處理台海議題和美中關係時，應遵守「8要4不要」的原則，包含維持對台軍售、維持兩岸和平發展，以及繼續支持台灣出席和參與國際組織，並要川普堅持美方的「一中政策」（One China Policy），而非大陸的「一中原則」。

據美國布魯金斯學會官網報導，前美國在台協會理事主席卜睿哲在川習會議召開前夕，對外發表全長約30頁的「一中政策」研究報告，並提出「8要4不要」的原則，苦口婆心地向新總統川普建議，希望他在處理台海議題時，能夠遵循這些底線。其中卜睿哲呼籲川普政府，應維持對台軍售、維護兩岸和平發展，並且繼續支持台灣參與國際組織；並且在與習近平會面時，不要過多地對台灣的地位給予評論，並在「一個中國」議題上，堅守美方自己的「一中政策」，而不要應和陸方的「一中原則」。

即將於4月初登場的川習會，台海議題究竟會有怎樣的發展。（圖/美聯社）

對於大陸對台的態度，卜睿哲也在文章中呼籲川普，不要以「一國兩制」作為穩定或解決台海議題的籌碼。他擔心，一向不照牌理出牌的川普，會在與習近平會面時，說出比先前兩人通電話時更讓外界驚訝的話語，並將台海議題當成一個與大陸交易的條件，而大陸方面的立場恐將會更加強硬。然而，卜睿哲也不諱言他的擔憂，他認為，隨著時間的推演，過去在雷根（Ronald W. Reagan）等總統所堅守的立場和原則，已無法說服新一代的美國政治人物，他很擔心，過去他工作的地方（台灣），將再次成為美中新的討價還價條件。

(中時電子報)