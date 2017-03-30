《時來運轉》運彩報報 之 NBA最後衝刺 季後賽出線球隊預測
轉眼間NBA季後賽即將在四月中開打，各隊剩下不到十場例行賽賽事，排名分區中段班的球隊抱著破釜沉舟般的決心，誓死要拿到分區前八的季後賽門票，在這個節骨眼墊底的球隊往往淪為肥料，連勇士與騎士般的頂尖之流也十分容易被他們的氣勢所震懾。以下談談東區與西區距離進入季後賽一步之遙的球隊。
目前東區懸崖邊緣共擠了七支球隊，分別是老鷹、公鹿、溜馬、熱火、公牛、活塞以及黃蜂，這七隊戰績非常接近，兩個禮拜後他們之中會有三隊跌落山谷，以球隊近期狀態來看，公鹿士氣最為高亢、公牛手感逐漸回溫，活塞則是五連敗最為低迷；以後續賽程評估，公鹿以及公牛未來的對手最軟、溜馬倒吃甘蔗、熱火則是最為艱難，而黃蜂有兩場背靠背比賽。老鷹得分主力Paul Millsap在例行賽尾聲應來得及歸隊止血，綜合考量最終東區將由黃蜂、活塞和熱火三隊落馬機會較大。
西區戰況跟東區相比相對明朗許多，沒有意外將由拓荒者以及金塊兩隊爭取西區老八的位置，拓荒者雖然近期打出四連勝狀態較佳，但到接下來到例行賽結束前的八場賽事中，將會碰上馬刺、火箭以及兩次爵士，這三支球隊是西區最頂尖的隊伍，目前排名西區第二~四名，估計拓荒者四場比賽至少得拿下兩場以上的勝利才有機會出線！金塊接下來的對手僅火箭較為棘手，例行賽剩下的八場比賽勝率只要超過五成就幾乎可以站穩老八的位置了。
(中時電子報)
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