竹塘國小搗麻糬 歡度97歲兒童節

竹塘國小慶祝97歲生日與兒童節，舉辦特別的搗麻糬活動，讓小朋友認識家鄉。鐘武達攝。

生長在產米的竹塘鄉，竹塘國小的小朋友到今天才知道麻糬是米做的。鐘武達攝。

竹塘鄉的米香哥哥向竹塘國小小朋友示範爆米香。鐘武達攝。

竹塘國小創校97周年歡度兒童節，學校今天熱鬧舉行運動會，同時與家長會聯合舉辦「愛的爆爆」與「愛黏在一起」兒童節活動，讓小朋友體驗爆米香、搗麻糬，認識竹塘家鄉的特產「米」。

學務主任紀泓志說，為了讓學生有不一樣的童年回憶以及對地方產業有參與的感覺，竹塘國小今年的兒童節首度結合校慶規劃「愛的爆爆、愛就是要黏在一起」活動，讓孩子玩得開心，也達到寓教於樂的意義。

「愛的爆爆」，學校邀請到竹塘鄉的米香哥哥詹原彰與阿囍姐姐夫妻指導爆米香，他則與麻糬師傅楊崇顯負責教小朋友製作麻糬。米香 、麻糬的主要材料是米，是竹塘鄉的農特產。

「好有趣！」從1年級到6年級的孩子輪番上陣，爆米香與搗麻糬幾乎是所有小朋友的初體驗，小朋友巫文豪說「第1次看到爆米香，被嚇一跳」；林佳宥則說，「麻糬原來是米做的，到現在才知道」。

(中時)