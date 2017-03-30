南投子弟兵張珮筠 獲選2017亞洲青少年跆拳道國手
就讀草商體育班二年級的張珮筠同學，獲選2017年第9屆亞洲青少年跆拳錦標賽國手，今(30日)出席中寮鄉長張永輝為她舉辦的「優秀中寮子弟兵歡迎會」，列席各單位都紛贈獎金鼓勵，讓鄉親都同感與有榮焉。
優秀中寮子弟兵歡迎會，草商校長黃國軒、教練楊唐源都陪同出席，會中南投縣體育會、中寮鄉體育會、南投縣跆拳道委員會、中寮鄉公所、中寮鄉代表會並都致贈獎金鼓勵。
草屯商工指出，今年的亞洲青少年跆拳錦標賽，剛好跟全中運撞期，張珮筠掙扎好久，選擇參加亞洲青少年跆拳錦標賽，放棄全中運，因這樣使南投縣損失了一面金牌的機會，但為了完成自己的夢想，她說，定會好好加油，來感謝這麼多照顧及支持她的人。
草商校長黃國軒為了鼓勵張珮筠同學，今天也特別由草屯商工文教基金會頒給獎金鼓勵，讓她在無後顧之憂下，能全心準備2017亞洲青少年跆拳錦標賽，為國也為校爭光。
草商指出，張生是位乖巧懂事的小孩，家境並不富裕，母親為柬埔寨外配，現已帶弟弟回柬埔寨，家裡只剩爸爸及阿嬤一起生活。
張珮筠的父親平時在工地打零工，阿嬤也做些手工來貼補家用；張珮筠說，她今天會有這樣的成就，就是因國小時阿嬤的一句話「條件那麼好，怎不練跆拳」。
張珮筠並指出，國中畢業後，因遭受挫折，她一度想放棄跆拳，後來經教練鼓勵繼續練下去，最大的心願就是要當選國手及體育老師，給阿嬤最好的回饋。
張珮筠認為，因家境不是很好，希望透過比賽，獲得獎金以及固定工作，來改善家庭的經濟，而今能順利獲選國手，非常高興，也希望這次代表國家出賽，能有很好的成績表現。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。