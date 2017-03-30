南投子弟兵張珮筠　獲選2017亞洲青少年跆拳道國手

草屯商工跆拳道高手張珮筠（中）獲選2017亞洲青少年跆拳道國手，與校長黃國軒（右）、楊唐源（左）合影。（楊樹煌攝）

就讀草商體育班二年級的張珮筠同學，獲選2017年第9屆亞洲青少年跆拳錦標賽國手，今(30日)出席中寮鄉長張永輝為她舉辦的「優秀中寮子弟兵歡迎會」，列席各單位都紛贈獎金鼓勵，讓鄉親都同感與有榮焉。

優秀中寮子弟兵歡迎會，草商校長黃國軒、教練楊唐源都陪同出席，會中南投縣體育會、中寮鄉體育會、南投縣跆拳道委員會、中寮鄉公所、中寮鄉代表會並都致贈獎金鼓勵。

草屯商工指出，今年的亞洲青少年跆拳錦標賽，剛好跟全中運撞期，張珮筠掙扎好久，選擇參加亞洲青少年跆拳錦標賽，放棄全中運，因這樣使南投縣損失了一面金牌的機會，但為了完成自己的夢想，她說，定會好好加油，來感謝這麼多照顧及支持她的人。

草商校長黃國軒為了鼓勵張珮筠同學，今天也特別由草屯商工文教基金會頒給獎金鼓勵，讓她在無後顧之憂下，能全心準備2017亞洲青少年跆拳錦標賽，為國也為校爭光。

草商指出，張生是位乖巧懂事的小孩，家境並不富裕，母親為柬埔寨外配，現已帶弟弟回柬埔寨，家裡只剩爸爸及阿嬤一起生活。

張珮筠的父親平時在工地打零工，阿嬤也做些手工來貼補家用；張珮筠說，她今天會有這樣的成就，就是因國小時阿嬤的一句話「條件那麼好，怎不練跆拳」。

張珮筠並指出，國中畢業後，因遭受挫折，她一度想放棄跆拳，後來經教練鼓勵繼續練下去，最大的心願就是要當選國手及體育老師，給阿嬤最好的回饋。

張珮筠認為，因家境不是很好，希望透過比賽，獲得獎金以及固定工作，來改善家庭的經濟，而今能順利獲選國手，非常高興，也希望這次代表國家出賽，能有很好的成績表現。

(中時)