《出神入化3》開拍！傳奇異博士Benedict Cumberbatch有望加入，擔任關鍵角色！
最厲害的魔術師天團「四騎士」再度回歸！看來電影公司似乎是決心將火力集中在《出神入化Now You See Me》系列，在第二集還未上映之時就已宣佈開拍《出神入化3》，現在第三集則確定再度由曾執導過《舞力全開Step Up》系列和《出神入化2》的華裔導演朱浩偉擔任導演，劇本則改由《加州大地震2 San Andreas 2》的編劇Neil Widener和Gavin James編寫，電影預計於2019年上映。
演員部分更動不大，《出神入化1》、《出神入化2》的傑西艾森柏格Jesse Eisenberg、戴夫法蘭柯Dave Franco和第二集的丹尼爾雷德克里夫Daniel Radcliffe將會回歸，而令人更興奮的是，《奇異博士》班奈狄克康柏拜區Benedict Cumberbatch也將加入！據傳也許會擔任神秘已久－天眼幕後藏鏡人的關鍵角色，但也有可僅像周杰倫一樣客串演出。不過拍完第一集就退出的艾拉費雪Isla Fisher確定不會回歸。因為離上映時間還有一段距離，目前仍有許多細節尚未確定，但第三集確定開拍的消息已令影迷開始期待。
※來源：IMDb、Instagram@benedictcum
(雜誌精選)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。