《出神入化3》開拍！傳奇異博士Benedict Cumberbatch有望加入，擔任關鍵角色！

《VOGUE》雜誌提供。

最厲害的魔術師天團「四騎士」再度回歸！看來電影公司似乎是決心將火力集中在《出神入化Now You See Me》系列，在第二集還未上映之時就已宣佈開拍《出神入化3》，現在第三集則確定再度由曾執導過《舞力全開Step Up》系列和《出神入化2》的華裔導演朱浩偉擔任導演，劇本則改由《加州大地震2 San Andreas 2》的編劇Neil Widener和Gavin James編寫，電影預計於2019年上映。

演員部分更動不大，《出神入化1》、《出神入化2》的傑西艾森柏格Jesse Eisenberg、戴夫法蘭柯Dave Franco和第二集的丹尼爾雷德克里夫Daniel Radcliffe將會回歸，而令人更興奮的是，《奇異博士》班奈狄克康柏拜區Benedict Cumberbatch也將加入！據傳也許會擔任神秘已久－天眼幕後藏鏡人的關鍵角色，但也有可僅像周杰倫一樣客串演出。不過拍完第一集就退出的艾拉費雪Isla Fisher確定不會回歸。因為離上映時間還有一段距離，目前仍有許多細節尚未確定，但第三集確定開拍的消息已令影迷開始期待。

※來源：IMDb、Instagram@benedictcum

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