《時來運轉》運彩報報 之 英超本週主旋律：利市德比、槍城大戰

兵工廠與曼城的對決是本週重中之重。圖為曼城球員阿圭羅。（美聯社資料照）

英超本週末第30輪，已進入爭冠保級的最後幾哩路，「藍軍」切爾西會否提前奪冠？「黑貓」桑德蘭又是否會成為第一支降級隊伍？很快就會揭曉。

但本週的主旋律不在這兩隊身上，因為有兩場大戰更吸引眼球，一是英格蘭歷史最悠久的德比戰──默西賽德德比，二是為前四的歐冠聯資格賽奮戰的兵工廠與曼城對決。

默西賽德德比又稱為利物浦市德比，「太妃糖」艾佛頓和「紅軍」利物浦都是以利物浦市作為根據地，各自擁有大批死忠粉絲。兩隊交手次數多達227場，是英格蘭足壇之最，遠遠超過更多球迷關心的西北德比「雙紅會」(曼聯對利物浦)的198場、倫敦德比(兵工廠對切爾西)的189場、北倫敦德比(兵工廠對熱刺)的184場和曼市德比(曼聯對曼城)的173場。

利物浦目前排名第4，落後切爾西13分且多踢一場，爭冠希望不大，但主帥克洛普才第2年執教，如果能從上季的第8衝入前4，拿到歐冠聯參賽資格，已足夠贏得球迷和高層信任。艾佛頓目前排名第7，比起上季的11名同樣大有進步，但在強敵環伺下要搶前4非常困難，如果最終排名能勝過同城宿敵利物浦已經是莫大成就。太妃糖最近一次排名勝過紅軍是2012-13賽季，當年太妃糖第6，紅軍第7，難得地連續兩季都壓過對手，但那已經是近11年以來僅有的兩次。

雙方近況都不錯，紅軍2勝1和3連不敗，太妃糖2連勝，但細數兩隊交手紀錄，紅軍已經13連不敗，拿下6勝。太妃糖前鋒盧卡庫狀況極佳，本季21個聯賽進球已超越個人單季紀錄，很可能會搶下本季的進球王金靴。兩隊近3季交手5場有4場低於2.5球，小分較有利。

兵工廠與曼城的對決更是本週重中之重，槍手近5輪聯賽1勝4敗，從排名最高的第3下跌至第6，落後切爾西已多達19分，不僅爭冠夢碎，就連過往輕而易舉的前4位置也可能不保。曼城排名第3，落後切爾西12分仍有些許機會，而且聯賽4勝3和的近況勝過槍手許多。

槍手保前4絕不能再敗，好消息是有主場優勢，近12個聯賽主場9勝2和1敗，包括擊敗切爾西踢平熱刺。但厄齊爾受傷缺陣影響中場進攻組織，他和桑切斯的續約問題也困擾著球隊。曼城最近2連不勝，先是歐冠16強被摩納哥逆轉淘汰，回英超主場與利物浦踢成1：1平手。曼城本季作客表現佳，10勝4負僅次於切爾西，雖然前陣子表現不錯的前鋒傑蘇斯因傷缺陣，但重獲先發的阿奎羅和薩內近況極佳，是槍手必須提防的對象。

兩隊近6場交手有5場高於2.5球，展現雙方爭勝的強烈決心，大分應較可取。

(中時電子報)