關刀山男遺體戴手腳銬 初判為脫逃嫌犯

刑事局中部打擊犯罪中心在2月23日借提販毒嫌犯黃俊傑，到埔里關刀山起槍時，黃在山區墬崖失蹤。警方多次動員搜山，今天在墬落地步行崎嶇山路約1公里處找到1具略有腫脹的男遺體，穿著獄衣，左手戴著手銬、腳上還戴著腳銬，警方初步研判應為黃俊傑，因位處深山地區，目前已協請消防局等單位協助搬運遺體，報請檢察官進行相驗。

(中時)