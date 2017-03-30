施明德籲蔡英文 話不要講太滿
對於美麗島事件檔案解密一事，施明德今（30）日在臉書表示，他和張燦鍙前市長去檔案局看檔案資料，但依然被抽離、遮掩，不像蔡英文所宣示。因此，施明德呼籲蔡英文總統，請不要把話講得太滿，否則，會一再被視為兩面人，民調只會再下滑。
施明德表示，美麗島事件發生迄今已三十七年，他心中一直有四個迷團沒有揭開：
第一、誰殺了林義雄祖孫三人？
第二、陳文成是他殺或自殺？
第三、誰密告他並領了鉅額獎金？
第四、○○○○中誰沒有XXXX？
施明德說，從陳水扁執政後第三年，他到檔案局依法要求調閱以上四點迷團，完全看不到任何資料提供，看到的大多是無關痛癢的檔案，跟國民黨執政時期沒有兩樣。
關於誰密告施明德並領了鉅額獎金？施明德說已從國防部高層獲得資料，知道抓把子是那兩個人了。但是，檔案局迄今仍不讓看該文件，企圖保護加害人？
施明德表示，執政者由藍轉綠，又由綠轉藍，再轉綠，真相和解又被掌權集團拿來做轉型正義的口號。而像他這樣深受慘痛又長期折磨的抗爭者，從年輕時代就抱著「追求理想必須支付代價。」施明德說，他一生從不怨天尤人，囚禁滿25年半，他出獄所說的第一句話就是：「忍耐是不夠的，必須寬恕」。
施明德說他擔任民進黨主席，明知激進派眾多，卻提倡「大和解」，慘遭黨內外以激進口號換取選票的政客和徒眾，從「台獨神主牌」上拉下來踐踏迄今，他仍然堅持「和解是台灣惟一的路」。
對於生前能夠看到完整的檔案，讓真相公諸於世，施明德表示他已完全絕望。他已交代女兒：「等妳們長大，看到檔案真相，記得燒一份給爸爸。」
施明德並呼籲蔡總統，「妳不知道妳的部下如何陽奉陰違，如何瞎掰藉口找理由塘塞」。
施明德並強調，蔡總統「請不要把話講得太滿，否則，會一再被視為兩面人，民調、信任只會再下滑。」
(中時電子報)
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