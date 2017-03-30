女生玩起來也很狂！《女狼嗨到趴》史嘉蕾喬韓森與閨蜜重返江湖，變超展開單身趴女版《醉後大丈夫》

《VOGUE》雜誌提供。

史嘉蕾喬韓森近年常演出動作片，終於今年暑假能看到她再度演出喜劇《女狼嗨到趴》，並與《分歧者》柔伊克拉維茲、《魔鬼剋星》凱特麥金儂、《聖誕搞轟趴》吉莉安貝爾與《聖誕前夜》伊拉納格雷澤一同演出閨蜜檔，從大學認識後十年後在相聚，並在邁阿密舉辦周末單身趴，還邀請猛男到家中表演，殊不知不小心玩過火變成兇殺案，五個女生想盡辦法要解決這件棘手事卻演變成一連串爆笑事件，也讓五人的友誼變得比過去更加親密堅定。

好萊塢性感女星史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson在最近的作品常演出武打動作，像是暑假預計上映、改編自士郎正宗所創作的日本同名漫畫《攻殼機動隊》，或是《復仇者聯盟Marvels The Avengers》中的性感黑寡婦，這次再演出喜劇《女狼嗨到趴》令影迷倍感期待，另外同演的柔伊克拉維茲近期在電影上表現也頗亮眼，如《瘋狂麥斯：憤怒道》、《分歧者》系列，加上喜劇演員吉莉安貝爾，這部閨蜜們一定要看的《女狼嗨到趴》預計將於今年7月21日在台灣上映。

※來源：索尼影業

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