女生玩起來也很狂！《女狼嗨到趴》史嘉蕾喬韓森與閨蜜重返江湖，變超展開單身趴女版《醉後大丈夫》
史嘉蕾喬韓森近年常演出動作片，終於今年暑假能看到她再度演出喜劇《女狼嗨到趴》，並與《分歧者》柔伊克拉維茲、《魔鬼剋星》凱特麥金儂、《聖誕搞轟趴》吉莉安貝爾與《聖誕前夜》伊拉納格雷澤一同演出閨蜜檔，從大學認識後十年後在相聚，並在邁阿密舉辦周末單身趴，還邀請猛男到家中表演，殊不知不小心玩過火變成兇殺案，五個女生想盡辦法要解決這件棘手事卻演變成一連串爆笑事件，也讓五人的友誼變得比過去更加親密堅定。
好萊塢性感女星史嘉蕾喬韓森Scarlett Johansson在最近的作品常演出武打動作，像是暑假預計上映、改編自士郎正宗所創作的日本同名漫畫《攻殼機動隊》，或是《復仇者聯盟Marvels The Avengers》中的性感黑寡婦，這次再演出喜劇《女狼嗨到趴》令影迷倍感期待，另外同演的柔伊克拉維茲近期在電影上表現也頗亮眼，如《瘋狂麥斯：憤怒道》、《分歧者》系列，加上喜劇演員吉莉安貝爾，這部閨蜜們一定要看的《女狼嗨到趴》預計將於今年7月21日在台灣上映。
※來源：索尼影業
(雜誌精選)
關鍵字：史嘉蕾喬韓森
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。