《時來運轉》運彩報報 之 日職開鬥 央聯熱鬧
隨著世界棒球經典賽落幕，全世界棒球迷激情不減，稍事休息後依序有中、日、韓、美各國職棒接續開幕：本週末率先由亞洲日、韓兩國同日展開2017新球季，週一凌晨美國職棒大聯盟再一同加入熱鬧行列。
今年喜愛日本職棒的球迷有福了！拜陽岱鋼從北海道火腿鬥士轉隊讀賣巨人所賜，台灣各家電視台也投入中央聯盟這塊戰場：緯來電視網將轉播讀賣巨人所有主場賽事，經典賽期間新上架的Eleven Sports則推出阪神主場賽事力拚收視，外加FOX原本就簽下複數年合約的太平洋聯盟各隊賽事轉播權，將讓支持各支日職隊伍的觀眾或彩迷有更多機會欣賞賽事實況。
以往的日本職棒投注，玩家多半鎖定在太平洋聯盟賽事，以及轉播聚焦的火腿隊場次。洋聯近年如軟銀、歐力士、火腿等隊伍打擊兇悍，經常開出大分；六隊間也常有明顯的強弱層次，使得賽果輸贏相對好判斷，彩迷自然贏錢樂開懷；「大」分和強隊「讓分」過盤是相當受歡迎的標的。今年起中央聯盟加入行列，則推薦「不讓分」與「小」分的標的可納入考慮；因為央聯投手必須打擊，且各隊間戰績纏鬥期也較洋聯來的久，是想介入的玩家必須注意的眉角。
至於週一的小熊紅雀之戰，看好兩隊推出的頭號強投上演投手大戰，主推「小」分！上季完成突破百年魔咒目標的小熊，2017年是否能再強勢擄獲指標性的「例行賽100勝」戰績，台灣運彩也將以特別項目玩法開售，喜歡棒球的同好可千萬別錯過！
(中時電子報)
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