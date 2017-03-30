齒模師冒充牙醫師 開診所幫病患拔牙遭起訴
北市北投區簡姓齒模師，10多年前因違反醫師法被判決有期徒刑2年，服刑期滿後依舊重操舊業，利用小包裝廣告衛生紙招攬病患，去年3月17日遭台北市政府衛生局查獲，發現他擅自幫病患拔牙、植牙，他辯稱自己是實習醫師，受林姓醫師指導執行醫療業務，士林地檢署偵結，依違反醫師法，將他起訴。
57歲簡姓齒模師，在北投區開設牙醫診所，還曾到念書的國小義診，但其實簡並非合格的醫事人員，利用廣告衛生紙、網際網路，還在自己的Line張貼廣告，招攬民眾到診所就診，從2009年開始至今，替病患施打麻醉、根管治療、安裝假牙、拔牙，檢方查出16名病患都是由他治療。
冒牌牙醫師疑似與病患發生糾紛，遭人檢舉，但簡辯稱，自己雖然是齒模師，但已經取得實習醫師資格，診所有一位林醫師，他都是接受指導，幫忙從事醫療業務。
但林醫師證稱，他準備接手診所業務，從未同意由簡擔任他的助手。
檢察官認為，簡從菲律賓西北大學取得的執照，未經過教育部學歷甄試，不算是實習醫師，違反醫師法，可處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬到150萬罰金。
(中時)
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