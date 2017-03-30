再添星二代！Lottie Moss擔任Chanel 2017春夏眼鏡系列形象代言人

《VOGUE》雜誌提供。

繼之前在香奈兒Chanel巴黎大都會工坊系列服裝發表會2016/17 PARIS COSMOPOLITE上走秀後，這次蘿蒂摩絲Lottie Moss再度受邀擔任品牌2017春夏眼鏡系列形象廣告最新代言人，正式加入莉莉蘿絲戴普Lily-Rose Depp與薇洛史密斯Willow Smith兩位星二代的行列。

蘿蒂摩絲Lottie Moss在卡爾拉格斐Karl Lagerfeld的鏡頭拍攝下，將其清新氣質發揮得淋漓盡致。其一頭金色長捲髮以山茶花頭飾點綴，身穿一襲裸色縐紗與喬琪紗洋裝，呼應著半透明膠板材質鏡框，而她配戴的大型圓弧流線造型太陽眼鏡是以香奈兒Chanel2017春夏高級時裝系列「香奈兒數據中心Data Center CHANEL」為靈感，鏡片上蝕刻出品牌字母組合密碼，既有女性力量，亦充滿未來感，而蘿蒂摩絲Lottie Moss在廣告中配戴起來，不僅立刻化身為數位世界的科技女王，同時也在玫瑰杏桃色的柔和背景的襯托下，盡展簡約雅緻的魅力姿態。

而蘿蒂摩絲Lottie Moss另一套黑色蕾絲襯衣造型，則搭配鑲嵌18K黃金裝飾鏡片的蝴蝶形鏡框；至於紅色襯衫造型，蘿蒂摩絲Lottie Moss則輕解衣服鈕釦，露出性感的局部肩頸，搭配18K玫瑰金圓形鏡框，向1960年代的嬉皮風致敬，同時也散發出其獨特的個人風格。

※來源：Chanel

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