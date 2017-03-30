張榮發基金會、藝人明道 捐贈竹縣孩童陽光早餐

新竹縣長邱鏡淳（右二）感謝張榮發基金會與藝人明道長期幫助竹縣弱勢孩童，贊助陽光早餐，這些人都是竹縣的貴人。（陳育賢攝）

張榮發基金會與藝人明道30日再捐贈112萬元予新竹縣政府，贊助全縣13所小學、186位弱勢孩童陽光早餐。（陳育賢攝）

張榮發基金會與藝人明道30日再捐贈112萬元予新竹縣政府，贊助全縣13所小學、186位弱勢孩童陽光早餐。（陳育賢攝）

張榮發基金會執行長鍾德美（左三）代表基金會與明道捐贈，縣府則由縣長邱鏡淳（右二）代表接受。（陳育賢攝）

為讓偏鄉弱勢幼童每天能夠吃的營養又健康的開心上學去，張榮發基金會與藝人明道繼2015年後，30日再捐贈112萬元予新竹縣政府，贊助全縣13所小學、186位弱勢孩童陽光早餐，代表接受捐贈的縣長邱鏡淳則是對基金會與明道致上崇高敬意。

張榮發基金會與藝人明道繼2年前認養新竹縣弱勢孩童營養早餐之後，今天再次攜手，協助新竹縣認養13所小學、186位學生的陽光愛心早餐，捐贈儀式在北埔鄉北埔國小舉行，由張榮發基金會執行長鍾德美代表基金會與明道捐贈，縣府則由縣長邱鏡淳代表接受。

邱鏡淳表示，新竹縣政府的愛心早餐計畫，今年已邁入第8年，每位弱勢學童每年所需挹注金額約6000元，但近來大環境不佳，愛心資金短絀。

張榮發基金會得知新竹縣偏鄉學童此一困境後，再度力邀藝人明道共襄盛舉，繼2015年共同捐贈百萬後，第2次聯手發揮愛心，而當時人在國外工作的明道，獲知後立即答應認養近百萬元，盛情感人，非常感謝張榮發基金會與明道，長期協助全台偏鄉弱勢學生就學，尤其是特別關心新竹縣子弟，你們都是竹縣的貴人。

執行長鍾德美則指出，張榮發基金會辦理「城鄉無距，愛不打烊」活動，對容易被忽略但同屬資源短缺的區域，特別關注，也知道藝人明道對弱勢孩子一向關愛有餘，因此再次邀請他共同來認養新竹縣13所學校，希望達到拋磚引玉之效。

但明道個性低調，是默默行善的藝人，他因工作忙碌無法出席捐贈儀式，不過，他也透過經紀人表示，只要能幫助孩童就是最幸福的事，更希望社會大眾一起關心偏鄉孩子的需要。

今天下午的捐贈儀式中，北埔國小學生特別以吟唱抒情有趣的客家歌謠開場感謝基金會與明道，長榮交響樂團也特別派出小提琴獨奏家與同學進行音樂交流。

現場再播放學童事先預錄的感謝影片，北埔國小蔡同學也代為傳述傳達186位受助學生的心聲，天真的童言，感動現場每個人。

(中時)