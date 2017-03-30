電影《戀愛完成式》試片會贈票活動

《戀愛完成式》（圖／可樂電影）

戀愛完成式Present Perfect

04.21 殊途同愛

★2017曼谷國際電影節 世界首映

★2017 阿姆斯特丹同志影展

►繼泰國同志純愛經典《愛在暹邏》後，年度最浪漫的偶遇系純愛電影！兩個陌生人在優美的日本東川偶遇，意想不到的愛情正悄悄來臨....

►金獎新銳導演 阿努孫薛薩尼 改編自身真實經歷的同名人氣短片之長篇新作，日本、泰國跨國合力打造年度最佳約會電影

►注意！使人念念不忘又大感驚喜結局，絕對意料之外，請勿爆雷

►失戀萌弟X貼心暖男 砰然心跳卻又點到為止的男男甜蜜互動，絕對讓（腐）女孩們尖叫、男孩們羨慕！

直到與你相遇，我的愛情才算完整…

為撫平因失戀而破碎的心，小拓選擇遠走日本北海道的小鎮-東川，展開一段遠離塵囂的旅行。某天，一陣急促的敲門聲吵醒了小拓，是入住隔壁房的帥氣男孩-歐，由於不小心將鑰匙留在房裡，不得以向小拓借用電話打給櫃檯，卻意外發現兩人碰巧都來自泰國。異國遇同鄉，貼心的歐開始熱情邀請小拓一同出遊，兩人逐漸向對方敞開心房。即將結婚的歐，和剛分手的小拓，南轅北轍的兩人，在這個寧靜優美的小鎮，一段因緣分而展開的感情正悄悄萌芽…

泰片經典《愛在暹邏》當時擄獲了不少少男少女的心，亦興起台灣一股泰國青春電影熱潮！《戀愛完成式》改編自網路人氣短片，導演將自身感情經歷投入並延伸成更為完整的長片版本，同時強烈傳達「不過是什麼樣性別或組合，愛一個人其實都沒有差別」，失戀萌弟與貼心暖男發乎情止乎禮的曖昧互動，絕對是年度最浪漫的偶遇系純愛電影！3月泰國上映後再掀網路討論熱潮，帥氣男孩之間的相知相惜，超驚喜結局更是讓觀眾口碑破表、回味不已。

戀愛完成式 Present Perfect│2017.04.21 殊途同愛

活動時間：即日起至4月7日中午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《戀愛完成式》04.21 殊途同愛 」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 特映時間：4/14(五)電影試片會 11:30-12:30 報到取票 / 信義威秀影城

◎ 得獎公佈： 4月7日下午2點。得獎名單公布於該網頁

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並在4/14(五)電影試片會11:30-12:30 報到取票 / 信義威秀影城

(中時電子報)