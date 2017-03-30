鳳梨田也能彩繪 屏東沿山公路驚豔
春假期間，茂林國家風景區管理處為民眾推出「微笑185，繽紛彩旺節」，將屏東高樹鄉沿山公路旁的鳳梨田「彩繪」成彩虹、微笑臉及紫蝶圖，宛如一片五彩繽紛的花海。
彩稻田是用不同顏色的稻子排列「彩繪」，彩繪鳳梨田讓許多人納悶難道鳳梨也有許多不同顏色或是噴圖而成，這幾天彩繪鳳梨田已吸引許多人拍照，好奇的民眾走近一看，才知道是將鳳梨戴上五顏六色的防曬帽，彩繪成圖案。
茂管處表示，每年3月至5月間鳳梨成熟，氣候乾燥少雨，日照又強，鳳梨果實在陽光照射下，容易因高溫產生灼傷，為了防止鳳梨果實灼傷，農民便會為果實套上「帽套」，茂管處與銀獅農莊合作，打造彩繪鳳梨田。
茂管處在春假推出「微笑185，繽紛彩旺節」，今天開跑，紅、橘、紫、藍等多種顏色在鳳梨田繽紛綻放，有高台讓民眾從高處眺望鳳梨田裡一道道美麗彩虹、紫斑蝶和大笑臉。
銀獅農莊鳳梨是3代經營，堅持用最原始的方式種植鳳梨，不打催熟劑，是網路團購超夯賣家，茂管處歡迎民眾利用連假，到高樹吃最香甜的金鑽鳳梨、拍美照。
4月1日至4日參觀彩繪鳳梨田並上「fun心遊茂林」粉絲專頁打卡，可抽禮券，茂管處表示，附近可順遊青山馬兒觀光自行車道、安坡童玩部落、青葉部落等。1060330
(中央社)
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