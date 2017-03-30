遺體有腳銬 警研判應為脫逃黃姓人犯

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刑事局中打今日搜索日前跌落南投山區的黃姓犯人，上午發現疑似黃男屍體，根據屍體上的腳銬，警方研判應是黃男。

刑事局中部打擊犯罪中心表示，偵查第六大隊於2月借提人犯至南投關刀山山區取槍時，黃男疑似脫逃案，連日來持續搜查。

警方指出，29日再僱3名山青入山協尋，今日9時26分搜山隊回報，在跌落點遠處的下方峭壁發現一具屍體，因山區手機訊號斷斷續續，無法進一步證實屍體的身分。

後來根據屍體上有腳銬，研判極有可能是脫逃的人犯黃男，後續仍由檢察官相驗確定身分。

警方指出，發現屍體處是3名山青繞過崩壁之後才發現，3名山青預計要到今晚才能走出山區回到登山口位置，相關現場蒐證及搬運遺體等事宜，警方著手規劃並請消防局、林務局及當地偵查隊協助。1060330

(中央社)