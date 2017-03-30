爆破直升機垂降 世大運反恐演練逼真

世大運反恐演練今天在台北田徑場舉行，蔡總統親自到場觀看，全程模擬火災、恐怖分子挾持等情形，有警方攻堅、爆破等場景，動員軍警消約4000人及黑鷹直升機等，場面震撼逼真。

世大運即將到來，北市府有鑑於美國賭城拉斯維加斯在當地時間3月25日，發生歹徒挾持雙層巴士的人質挾持事件，造成多人死傷，因此以世大運為背景，模擬選手遭挾持、人肉炸彈攻擊等情境，總統蔡英文等人也到場觀看。

只見反恐小組身手矯捷，訓練有素的破窗攻堅，並以震撼彈、搏擊術壓制歹徒，過程精彩，同時現場也出動黑鷹直升機，展現警方垂降等精湛技術，搭配火災、爆破場面，氣氛逼真。

蔡總統表示，各單位經過縝密推演，合作無間，展現平時訓練成果，這次演習也顯現團隊合作精神，她特別向所有參與人員致上謝意及敬意；世大運即將舉行，她會要求行政院全力配合北市府，要把世大運辦到最好。1060330

(中央社)