傳軟銀將攜手滴滴出行 投資科技企業

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成功併購Uber中國大陸業務的滴滴出行，傳出正在與日本軟銀談判，希望能取得軟銀同意，參加一輪高達數十億美元的投資。分析師表示，這項資金將被用來投資大型跨國科技企業。

紐約時報指出，如果消息屬實，這將是軟銀（SoftBank）掌門人孫正義最新一個押寶的科技企業。

孫正義一直努力為軟銀願景基金籌集1000億美元資金，並已承諾在美國投資500億美元，創造5萬個就業機會。目前尚不清楚滴滴出行與軟銀的談判是否涉及這個基金，但分析師指出，這項資金將被用來大規模投資大型跨國科技企業。

報導指出，自從去年夏天收購Uber在中國大陸的業務，成為一家市值達350億美元的企業後，滴滴出行面臨諸多監管壓力。因此若是能和軟銀達成協議，有助於滴滴出行面對一連串困難，也有助於拉抬滴滴出行的市值。

此外，滴滴出行極可能將這筆資金用來投資在下一代技術，像是自動駕駛車輛等，也可能會進行國際擴張。

滴滴出行期望投資並與印度、東南亞和美國類似的手機叫車服務企業合作，進入其他發展中國家市場，或是繼續投資前景看好的企業。1060330

(中央社)