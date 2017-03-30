韓前總統朴槿惠出庭受審 可能面臨逮捕

韓國前總統朴槿惠30日抵達首爾中央法院，準備接受逮捕必要性審查的神情。（圖/美聯社）

韓國前總統朴槿惠30日上午到首爾中央法院接受逮捕必要性審查，成為韓國1997年建立相關審查制度以來，第一位受審的前國家元首。

朴槿惠律師團與檢方就先前檢方收集的證據是否足夠支撐13宗指控進行討論，而最大的爭議點在於，朴槿惠有沒有與閨密崔順實共同犯罪，如共謀收受三星提供的賄賂等。朴槿惠將親自回答法官提問，積極為無罪主張進行辯論。

而韓國中央日報指出，在這次拘捕令實質審查中，雙方將展開最激烈的法理爭論。由於朴槿惠接受拘捕令實質審查，創下韓國司法史上的首例，加上她全面否認受賄等13條犯罪嫌疑，可能會需要很長的時間。

朴槿惠的辯護律師團表示，將對一切爭論焦點進行爭辯，並主張批捕的不合理性。而預計這次審查的時間，將遠超過因涉嫌賄賂而接受相同審查的三星電子副會長李在鎔。當時李創下了達7個小時30分的最長審理紀錄。

審查結束後，朴槿惠將在檢方簡易看守房或首爾看守所等待審查結果。

而4年多未見面的胞弟朴志晩一早便抵達朴槿惠私宅，姐弟兩人泣淚相聚。

據韓聯社報導，朴槿惠上午10時30分以嫌犯身份出庭，朴志晩在9時35分許攜夫人進入朴槿惠私宅。部分親朴派國會議員在私宅一樓等待朴槿惠，朴志晩夫婦兩人則上樓，進入朴槿惠房間。

這是朴槿惠在2013年2月舉行的總統就任儀式後時隔4年多與樸志晚會面。據在場人士說，朴槿惠走出私宅準備前往法院時，朴志晚夫婦兩人眼眶通紅，朴槿惠也眼角泛淚。

朴槿惠和朴志晩姐弟關係十分特殊。朴槿惠曾在自傳中流露出對弟弟朴志晩和侄子的深厚感情，然而在當選總統後，朴槿惠與家人和親屬「斷交」，以防患於未然。去年11月，朴槿惠就親信門第二次發表對國民講話時表示，她進入青瓦台後，因擔心發生不光彩的事情，而斷絕與家屬聯絡，一個人孤獨地生活。

朴槿惠在2014年12月7日與新世界黨領導班子共進午餐時表示，看到歷屆政權曝出親屬腐敗醜聞後，絕不允許朴志晩夫婦靠近青瓦台。然而，與家人保持距離的朴槿惠卻因40年之友崔順實而陷入被捕危機。

(中時電子報)