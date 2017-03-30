除了東京迪士尼、東京鐵塔、淺草寺……東京周邊還有哪些必去的地方？

《VOGUE》雜誌提供。

日本常是台灣人出國旅行地點的首選，其中選擇東京的更是佔了大部份，甚至有許多人可能都已經拜訪東京好幾次了，然而，東京除了淺草寺、迪士尼樂園、東京鐵塔……還有哪些值得一去的地方嗎？其實東京的周邊還有好多必去的景點！在這邊為大家推薦幾個東京近郊的景點，適合空下兩三天行程將這些地點安排進去。

輕井澤

雖然不屬於關東地區，從東京坐北陸新幹線也需要一小時以上才能抵達，但輕井澤其實也是日本人與觀光客愛去的熱門景點，除了王子購物中心，還有石之教堂、滑雪場、網球場，滿足各種類型的旅客！

富士山

沒錯，是日本第一高峰富士山！從東京搭乘直達巴士兩小時就能抵達，喜好登山的人不妨挑戰登頂富士山，想悠閒旅遊的人也可安排兩天一夜的河口湖溫泉相之旅，遠眺富士山的壯麗風景、早起看日出，都非常浪漫。

群馬縣 草津溫泉

許多人去到日本一定會安排泡湯行程，而草津溫泉名列日本三大名湯之一，對於神經痛、肌肉痠痛、關節疼痛都有顯著療效，特別適合安排在血拼後的放鬆行程，洗去全身的疲憊。

埼玉縣 川越

有著小江戶川越美名的川越市，從東京搭乘電車僅需30分鐘，在江戶時代曾繁華一時，市內從戰爭和地震中存活的古蹟、神社眾多，保存良好，想體驗復古江戶時代風情的人一定要到這邊逛逛。

神奈川縣 箱根溫泉

能眺望富士山和蘆之湖，從東京新宿站搭乘小田急羅曼號車到箱根湯本站，湯本站為箱根溫泉的核心地區，除了能舒服放鬆的泡湯，還能閒逛整排商店街和溫泉街，帶上伴手禮。

神奈川縣 橫濱

僅次於東京、大阪的第三大城市，距離東京僅30分鐘車程，更擁有亞洲最大的華人街，另外，橫濱的夜景也是非常有名，傍晚可到山下公園，等待港邊的燦爛夜色。

神奈川縣 鐮倉

這也是許多人去日本的必去景點之一，因為鼎鼎大名的「灌籃高手平交道」就在這裡！當年許多人為之瘋狂的漫畫場景出現在眼前，讓人止不住內心的澎湃啊！

神奈川縣 江之島

江之島的海景與日落都使人著迷，有別於東京橫濱的繁華，這裡雖然不是觀光客的熱門景點，但也因此保有悠閒的靜謐。

茨城縣 國營日立海濱公園

海天一線的濱海景觀和綠意盎然的山林景致都盡收眼底，占地200公頃的濱海公園，四季綻放不同的花卉，每年的四五月是旺季，一片粉藍花海，讓人融化。

枥木縣 日光

供奉德川家康的神社「日光東照宮」就在這裡，它是日本世界遺產中最有名的一個，華麗的裝飾與建造，親眼見到其細膩精緻的細節實在是令人嘆為觀止。

枥木縣 鬼怒川溫泉

鬼怒川溫泉擁有三百多年歷史，質地溫和的泉水能消除疲勞、緩解痠痛，這邊春天會有滿片的杜鵑花、秋天也有絢爛的紅葉，溪谷兩岸的美景每年都吸引到大批的遊客前去朝聖。

栃木縣 足利花卉公園

被CNN票評選為世界十大夢幻景點之一的紫藤花瀑就在這裡！雖然花期甚短，只在四至五月中旬綻放，然而確聲勢浩大的垂掛整片，如同瀑布般猖狂傾瀉，壯觀又震撼。

※來源：易遊網

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