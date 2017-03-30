超級富二代曖昧阿嬌 網曝正牌女友開價討這麼多！
今年36歲、香港女子團體Twins成員鍾欣潼(阿嬌)，感情空窗多年的她，日前被直擊與超級富二代秦奮互動親暱疑似戀愛中，但遭阿嬌否認，而外傳是秦奮唯一公開的女友喜哥，也在網上以「我們很好」回應分手說，被指是在「捍衛主權」，現又有娛樂博主爆出，喜哥已和秦奮分手，且要求的「代價」相當高，驚呆眾人。
比王思聰更壕的富二代秦奮，自被拍到與阿嬌疑似曖昧後，過去的花邊新聞也悉數被挖出，包含現任女友喜哥，然據《新浪娛樂》報導，如今網上卻接連爆出，喜哥最終決定斷了與秦奮之間的關係，並要求5000萬人民幣(約2.2億)當作分手費，若不給錢就不分，甚至爆料秦奮與阿嬌出軌的事蹟來當作籌碼，瞬間被網友酸爆，另外更牽扯出疑為秦奮前女友的網紅韋雪，不僅秘密生子，孩子還已經抱回秦奮家，混亂的四角關係在網上漫傳，難以釐清，只能靜待當事人出面回應。
(中時電子報)
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