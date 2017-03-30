慶山建設贈書12年 嘉惠山城學子
慶山建設長期推廣閱讀，與台中市繁榮葫蘆墩促進會合辦贈書活動，連續12年捐書給豐原、石岡區共17所中小學，累計逾6萬冊，今年依學校需求購書，採購6千餘本書籍，更加購219本講述葫蘆墩圳歷史緣由的《圳水漫漫》一書，讓在地學子透過閱讀認識家鄉。
台中市教育局副局長劉火欽出席贈書儀式時，特別感謝慶山建設與台中市繁榮葫蘆墩促進會，他提到「滑世代」透過手機獲取網路資訊，但紙本知識較有系統性，隨時都可以閱讀與翻閱，有利於培養創意思考與批判能力。
慶山建設總經理陸鴻慶說，今年共捐6025冊，除學校自開的書單，也增購近兩年出版的新書。台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍則說，今年加購《圳水漫漫》，講述豐原母親河葫蘆墩圳起源，讓學子透過閱讀認識土地。
「貧者因書而富，富者因書而貴。」豐田國小校長黃世忠說，感謝兩單位長期挹注書源，充實校內圖書館藏，提供豐富多元的知識來源，也吸引孩子的閱讀興趣，讓學生的閱讀評比獲得績優，顯見企業長期捐書已見成效。
翁子國小校長詹文成說，雖然慶山捐的是課外讀物，但該校視為補充教材的延伸，由各年級學年會議取得書目共識，開出符合該校教育方向的書單，讓孩子涉獵的知識更為寬廣。
(中時)
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