8成心血管疾病患者壞膽固醇過高 再發機率高達25％

根據台灣16家教學醫院收治的5千多位冠狀動脈疾病及腦血管疾病病人中，發現有高達超過8成病人的壞膽固醇高於標準70mg/dL，若壞膽固醇未控制，再發風險高達25％，暴露在復發及猝死的高風險中。

張先生曾任軍人24年，更連續5年擔任國慶司儀，9年前46歲時突然因急性心肌梗塞而倒下，緊急裝了5支心臟支架，壞膽固醇當時飆高至140mg/dL。張先生出院後，依醫師指示服用降血脂藥物、飲食節制及定期運動，但還是沒把壞膽固醇降到70的標準，沒想到一年內，同一根血管再度阻塞，遊走鬼門關前，禍首依舊是壞膽固醇未達標。

北榮新藥臨床試驗中心主任江晨恩指出，過去30年來，臨床控制壞膽固醇主要以史他汀類藥物作為武器，然而，根據一分國際調查，發現台灣壞膽固醇控制率僅有49.5％，輸給鄰近的香港、韓國及泰國，且其中，更有79％極高危患者，即便已使用中高強度劑量史他汀類藥物，都未能將壞膽固醇控制在70mg/dL的標準以下。

日前在美國華盛頓舉辦的2017年美國心臟學會年會中，發表了最新突破性的高血脂症治療研究 ，江晨恩表示，研究針對台灣、韓國兩地已服用最高耐受強度史他汀類藥物、壞膽固醇仍未有效控制的病人，在加上全新機轉的PCSK9抑制劑針劑4周後，受試者的壞膽固醇即有明顯下降。24周後，相較於單純使用史他汀類藥物，可平均多再降低57.1％的壞膽固醇，達到史上新低（約41 mg/dL），且高達85.8％的受試者壞膽固醇成功達標（<70mg/dL）。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長暨馬偕醫院總院副院長葉宏一表示，「2017台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引」中建議，已使用高強度史他汀類的心血管疾病病人，若壞膽固醇仍無法達標者，建議可與醫師討論，考慮增加使用PCSK9抑制劑針劑作為治療方式，衛福部日前已核准全新機轉PCSK9抑制劑針劑，為控制膽固醇達標新選擇。

(中時)