星巴克季節限定「抹茶草莓星冰樂」搶攻連假商機!

季節限定款「抹茶草莓星冰樂」4月1日起全省星巴克同步上市，依容量售價145至185元不等。（圖片提供／星巴克）

隨著氣溫逐漸回暖，連鎖咖啡業者星巴克繼先前推出抹茶與草莓商品後，此次結合2種元素推出季節限定款「抹茶草莓星冰樂」，依容量售價145至185元不等。

星巴克看準四月連假商機，4月1日起全省星巴克門市同步推出「抹茶草莓星冰樂」，季節限定售完為止;以抹茶奶霜與草莓果乾混和製作，上方佐以草莓鮮奶油，最後撒上抹茶粉與草莓果乾碎粒點綴，酸甜口感有戀愛感。

(中時)