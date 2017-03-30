柯文哲:甘地印度版白色力量值得參考

台北市長柯文哲今天參觀甘地紀念館時表示，甘地提倡非暴力，主張一旦掙脫殖民，就不需要對以前的統治者進行報復，讓國家平和走下去，甘地精神值得大家參考。

柯文哲還提到，甘地脫下西裝、穿上白袍，以最簡單方法和非暴力主張改變了印度，也改變了英國，甚至改變了人類歷史，像是印度版的「白色力量」。

柯文哲指出，他看到甘地生前最後100多天居住的住所，除了非常儉樸外，牆上也有一句話，即「簡單是宇宙的基礎」，也呼應他過去的想法，就是用最簡單的心靈面對複雜的世界。

柯文哲昨天午夜率團抵達新德里展開在印度4天訪問，他上午在駐印度代表田中光陪同下參觀甘地紀念館，由館長迪潘克（Dipanker Shri Gyan J.A.S）接待。

柯文哲談到參觀甘地紀念館心得時說，印度聖雄甘地在生前帶領印度脫離英國殖民時主張非暴力，當掙脫殖民時，就不需要對以前的統治者進行報復，讓這個國家能夠平和地走下去，這就是甘地的精神，可以讓大家參考。

館長迪潘克告訴中央社記者，這是他首次接待來自台灣的貴賓，他認為柯文哲很有紳士風度，且參觀後的談話完全抓住甘地的精神與哲學。1060330

(中央社)