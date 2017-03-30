嘉義市微電影徵選 首獎流言終結者

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嘉義市文化局今天頒發微電影徵選得獎作品，首獎為「流言終結者」，拍攝者透過鏡頭，破除嘉義市沒有好玩景點的迷思。

嘉義市文化局今天頒發「當一天嘉義人─微電影徵選」得獎作品，首獎為「流言終結者」，拍攝者透過鏡頭，顛覆嘉義市是座小城、沒有好玩景點的刻板印象。

第2名為「北回歸線上的夏天」，講述如何在嘉義市重新尋找家的記憶及味道；第3名及佳作則各以「交織記憶」與「城市微旅行」為主軸，帶領觀眾重新認識嘉義市的文化特色。

文化局副局長葉國樑表示，從得獎作品中可以感受到拍攝者對這片土地的熱愛，嘉義市雖然不大，但是匯集自然及人文特色，只要用心體察，一定能發現這座城市之美。1060330

(中央社)