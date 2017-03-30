發現內心美好世界 金門監獄力推閱讀

靜默、無聲、閱讀。金門監獄半年前實施「夜間閱讀靜默處遇」，每天晚間引導收容人在舍房內靜默，透過閱讀、寫作、繪畫等方式學習與內心對話，鼓勵收容人自我省思。

金門監獄表示，配合法務部矯正署「為營造人文環境及推展收容人閱讀風氣」活動，獄方自105年起實施「夜間閱讀靜默處遇」，整理獄中閒置在庫房的圖書，約有5000多冊，分類並建立圖書目錄後，成立圖書室。

典獄長林明達表示，「夜間閱讀靜默處遇」是利用每天晚上7時到9時的時段，引導全體收容人在舍房內靜默，無論是過默想、閱讀、寫作、繪畫、寫書法，或是看電視、聽收音機，甚至掌上型電玩等各式動、靜態方式，學習不干優他人作息，與自己相處並進行內心對話。

林明達期盼收容人藉著片刻的寧靜，發現自我內心善良的美好世界。

而為了讓圖書室像一座活水庫一樣，金門監獄自今年1月起，每月5日向金門縣文化局商借100本圖書，豐富圖書室內容，並讓圖書流動起來，鼓勵收容人沉浸在浩翰書海中，悠遊廣博的知識世界，汲取書中的活水力量。

獄方表示，為了增進收容人閱讀風氣和拓展學習效益，規劃辦理「收容人讀書會」，每月第1、3週週五，禮請愛書人士來監指導，透過研讀、互相討論與觀點交流，學習從不同角度思維，讓收容人思考變得更有創意，讓生活更精采豐富。

值得一提的是，一位王姓收容人參加社團法人中華關聖文化世界弘揚協會舉辦的2016年第十屆忠義文學獎海內外徵文比賽，獲得更生組佳作名次，激發收容人閱讀興趣和榮譽感，進而從書海中獲得知識和重新出發的力量。

此外，為讓收容人了解金門民情風俗與在地文化，金門監獄教化科每月還辦理一場次「金門在地文化講座」活動，邀請不同領域文史工作者蒞監演講，分享金門在地文化及特有閩南、僑鄉、軍事和生態文化，融入鄉情和鄉土文化。1060330

(中央社)