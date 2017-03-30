港服務業 微笑指數差點墊底

我要評比

根據神秘顧客協會公布的2016至2017年度服務業「全球微笑指數」，在41個國家和地區中，香港排行倒數第2，僅高於澳門。

香港商業電台今天報導，根據神秘顧客協會的公布，香港服務業的微笑指數得分只有57分，較全球平均的79分低了22分。

不過，香港的微笑指數得分已較上年度上升了18%。

報導指出，地區越城市化，服務業的笑容越少。1060330

(中央社)