李哲輝李洋勝第3種子　印度羽賽闖8強

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台灣羽球好手李哲輝、李洋的組合，今天在印度公開賽男雙賽事，以兩個21比18擊敗大會第3種子，成功闖進8強。

世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級，總獎金32萬5000美元（約新台幣982萬元）的印度公開賽（YONEX SUNRISE India Open），當地時間28日起在印度進行6天賽事。

李哲輝、李洋今天在男子雙打賽事，以兩個21比18擊敗大會第3種子丹麥鮑伊（Mathias Boe）與摩根森（Carsten Mogensen），成功闖進8強。

稍早，許雅晴與吳玓蓉的組合則是在女子雙打賽事，以21比18、12比21、19比21，遭名列大會女雙第8種子的丹麥組合逆轉，無緣晉級8強。1060330

(中央社)